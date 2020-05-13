مجلس اوروبي : خمسة تحديات مهمة امام حكومة الكاظمي



حدد المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية خمسة تحديات مهمة ستتعامل معها حكومة الكاظمي تحدد مصير العراق على المدى القصير.



واوضح المجلس في تقرير اصدره بعد نيل حكومة الكاظمي ثقة البرلمان :" ان التحدي الاول هو الاقتصاد والازمة المالية الناجمة عن انخفاض اسعار النفط وتأثير ذلك على تأمين مرتبات الملايين من موظفي و متقاعدي القطاع العام ".



واضاف التقرير :" ان التحدي الثاني يتمثل بعودة تهديدات تنظيم داعش، ويشكل ذلك تحديا يوميا تواجهه القوات الامنية في وقت تقلص فيه تواجد قوات التحالف الدولي في البلاد ".



والتحدي الثالث ، حسب التقرير ، هو ان يوازن العراق تعامل منظومته الصحية مع فايروس كورونا بحذر مقابل احتياجاته الاقتصادية لان شريحة واسعة من السكان تعتمد على مدخولها اليومي لتلبية احتياجاتها المعيشية ، فيما يتمثل الرابع باستعادة بعض الثقة مع المحتجين ،واخيرا تحتاج الحكومة الى ان تعيد ترتيب علاقاتها مع كل من طهران وواشنطن بطريقة تحافظ فيها على سيادة العراق وتسمح لها باعادة فرض سيطرتها على مؤسساتها الامنية.