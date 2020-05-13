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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 13 أيار 2020 11:12 ص

رغم كورونا .. إيران تدخل مصنوعات يدوية إلى العراق بقيمة 50 مليون دولار عبر مهران

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كشفت صحيفة طهران تايمز، عن  تصدير إيران ما قيمته 50 مليون دولار من المصنوعات اليدوية الى العراق من خلال حدود مهران منذ العام الايراني الماضي الذي بدأ في 21  آذار 2019 .

ونقلت الصحيفة في تقرير  لها عن مدير السياحة في محافظة إيلام عبد الملك شانب زاده  قوله “تم تصدير أكثر من 50 مليون دولار من مختلف منتجات الحرف اليدوية إلى العراق عبر حدود مهران.”

واضاف أن ” السجاد المنقوش والمنتجات الخشبية والأواني الزجاجية التقليدية وأغطية الأرضيات والسيراميك ومنتجات اللباد الصوفية تمثل نصيب الأسد من الصادرات التي يعتبر السجاد المنقوش الأكثر طلبًا منها”.

وتابع أن” 33 مجالا للحرف اليدوية تمارس حاليا في 120 ورشة عمل في جميع أنحاء الإقليم ، مما يخلق فرص عمل للعديد من الباحثين عن عمل بشكل مباشر أو غير مباشر” ، مشيرا الى أن ” ايران صدرت ما قيمته 427 مليون دولار من الحرف اليدوية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة التقويمية الماضية بزيادة قدرها 3 بالمائة على أساس سنوي ، استنادًا إلى البيانات الصادرة عن وزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية”.

واشارالى أنه ” تم تصدير السيراميك التقليدي والأواني الفخارية والأقمشة المنسوجة يدويًا وكذلك الزخارف الشخصية ذات الأحجار الكريمة وشبه الكريمة إلى العراق وأفغانستان وألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبلدان أخرى”.
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