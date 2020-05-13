إصابة أول لاعب من فريق برشلونة بفايروس كورونا

أصبح لاعب برشلونة الشاب ماتيوس فرنانديز، أحدث المنضمين لقائمة المصابين بفيروس كورونا في الدوري الإسباني لكرة القدم، وأول اللاعبين من "البارسا" الذين يداهمهم هذا الوباء.



وأوردت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الاختبارات التي خضع لها فرنانديز المعار من برشلونة لبلد الوليد، أثبتت إصابته بكورونا، وتم عزل اللاعب بناء على بروتوكول "الليجا" لعودة المنافسات.



وكان برشلونة تعاقد مع فرنانديز من بالميراس البرازيلي في يناير الماضي، مقابل 7 ملايين يورو، قبل أن يعيره لبلد الوليد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لتطوير مستواه وكسب مزيد من الخبرة، لكن اللاعب البالغ 21 عاما، لم يشارك حتى الآن في أي مباراة مع فريقه الجديد.



وكانت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، أعلنت الأحد الماضي، تسجيل 8 إصابات بكورونا بينها 5 للاعبين من الدرجتين الأولى والثانية، و3 حالات إضافية لدى "أشخاص ليسوا من اللاعبين".





