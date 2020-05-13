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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 13 أيار 2020 11:08 ص

وزارة العدل تعلن صدور قائمة جديدة للمشمولين بالإفراج الشرطي

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اعلنت وزارة العدل، اليوم الاربعاء، عن موعد صدور قائمة جديدة للمشمولين بالإفراج الشرطي.
وقال وكيل الوزارة عبد الكريم فارس السعدي  ان “الوزارة كانت قد رفعت الى رئاسة الجمهورية اسماء 1007 محكومين من اجل شمولهم بالعفو الخاص”، موضحا ان “هؤلاء موزعين بواقع 950 من الكبار و57 من الاحداث”.
واشار السعدي في تصريح له  الى ان “رئاسة الجمهورية صادقت حينها على 72 اسما اذ تمت المباشرة باطلاق سراحهم”.
واوضح وكيل وزير العدل ان “هناك تعديلا ورد من مجلس الوزراء يتضمن احتساب مدة الافراج الشرطي لكل من امضى ثلث مدة المحكومية، بعد ان كان نصف المدة، ما سيؤدي الى شمول عدد اكبر من المسجونين”، مبيناً ان “الوزارة شكلت في ضوء ذلك لجانا مختصة من اجل جرد اسماء المشمولين بموجب هذا التعديل”.
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