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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 13 أيار 2020 10:58 ص

البنك الدولي يخصص 33.6 مليون دولار لمساعدة العراق في مواجهة كورونا

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وافق البنك الدولي على إعادة تخصيص 33.6 مليون دولار ضمن مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية الجاري تنفيذه (750 مليون دولار) لمساندة جهود وزارة الصحّة في الوقاية من وباء COVID-19 واكتشافه والاستجابة له.
وذكر البنك في بيان  له، ان هذه الاستجابة السريعة والطارئة تأتي على مرحلتين فقد قام البنك الدولي بدايةً بتوفير 7.8 مليون دولار من الموارد المتاحة في إطار مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية للمساعدة في تمويل توريد المعدات واللوازم الطبية الأساسية وتعزيز قدرة وحدة العناية المركزة (ICU) في المستشفيات العامة على تحسين إدارة الحالات المصابة بفيروس COVID-19.
وسيتم من خلال التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) تسليم مراكز صحية في العراق أجهزة تنفس إصطناعية، وأسرة لوحدات العناية المركزة وأجهزة الأشعة السينية المحمولة بالأضافة إلى أجهزة تخطيط القلب وذلك في غضون أربعة إلى ثمانية أسابيع.
وفي خطوة لاحقة، وافق البنك الدولي أيضاً على طلب العراق بإعادة تخصيص مبلغ إضافي قدره 25.8 مليون دولار في إطار المشروع نفسه لتزويد كميات إضافية من المعدات والمستلزمات الطبية ودعم تدريب العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية على استخدامها.
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