داعش يشن هجمات جديدة بالعراق.. ولجنة تحقيق أممية تحصل على بيانات هواتف أعضاء التنظيم الإرهابي

صعد داعش عملياته الإرهابية، في مساحة واسعة من الأراضي العراقية ممتدة من قضاء خانقين بمحافظة ديالى مرورا بمحافظة صلاح الدين وانتهاء بالطريق الواصل إلى قضاء حديثة بمحافظة الأنبار.

واستهدفت أولى هجمات داعش أمس، نقطة حراسة عسكرية في الطريق الرابط بين منطقة الصينية في محافظة صلاح الدين وقضاء حديثة في الأنبار.

وقال بيان عن خلية الإعلام الأمني، إن إطلاق نار مباشر من قبل مجموعة إرهابية داعشية على نقطة حراسة تابعة لفرقة المشاة السادسة عشرة على طريق صينية - حديثة، أدى إلى استشهاد مقاتلين اثنين وإصابة آخر.

وسبق أن شن داعش هجمات متعددة مطلع شهر أيار الجاري في منطقة مكيشيفة بمحافظة صلاح الدين، أسفرت عن مصرع 8 عناصر من الحشد العشائري وإصابة ثلاثة آخرين، كما شن هجمات مماثلة في مناطق بمحافظات كركوك وديالى ونينوى.

وفي حادث منفصل آخر في منطقة علياوة بقضاء خانقين، تسبب إطلاق نار مباشر من مجموعة إرهابية داعشية على عجلة مدنية، بحسب خلية الإعلام، باستشهاد مقاتل من قوات البيشمركة وزوجته وإصابة طفلته البالغة من العمر ثلاث سنوات.

وفي حادث ثالث بقضاء خانقين أيضا، قال بيان لخلية الإعلام الأمني، إن مجموعة إرهابية داعشية أقدمت على اختطاف فلاحين اثنين من مزرعتهما في قرية مخياس.

في المقابل، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس، القبض على 12 عنصراً بتنظيم داعش، في عملية مشتركة بمحافظة نينوى.

ورغم العمليات العسكرية المتواصلة التي تنفذها القوات الأمنية ضد عناصر داعش، فإن التنظيم الإرهابي نجح خلال الأشهر القليلة الماضية في شن هجمات عديدة في القوات الحكومية وفصائل الحشد والمدنيين في محافظات "صلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى والأنبار" خلفت وراءها، بحسب الأرقام الرسمية، ما لا يقل عن 500 قتيل وجريح .

وأكد مراقبون، أن أسباب النشاط الملحوظ لجماعات داعش في الأشهر الأخيرة، إلى اعتمادها تكتيكات عسكرية جديدة وتنفيذها عبر مجاميع صغيرة مؤلفة من 5 - 6 أفراد قادرة على تنفيذ الهجمات ضد أهدافها والهروب.

وأشاروا أيضا إلى ضعف التنسيق بين قيادات العمليات في مناطق شاسعة يخدم داعش الإرهابي ويسهّل تحركاته.

في ذات السياق، سجَّلت لجنة تابعة للأمم المتحدة، تُجري تحقيقات حول جرائم تنظيم داعش الإرهابي في العراق، تقدماً كبيراً في التوصّل إلى أدلة جديدة خصوصاً بفضل البيانات الهاتفية، وفق ما جاء في تقرير لرئيس اللجنة.

وفي التقرير السنوي، وهو الرابع الذي قدّمته اللجنة، إلى مجلس الأمن، أشاد رئيس فريق المحققين كريم أسد أحمد خان بتعاون السلطات العراقية مع فريقه، ما أتاح له الحصول على تسجيلات لبيانات اتصالات هواتف خلوية من الشركات العراقية.

وأوضح رئيس اللجنة، في تقريره، أن هذا التعاون أتاح تجميع بيانات مختلفة للهواتف الخلوية وبطاقات تحديد هوية المشتركين والتخزين المعلوماتي، المستخدمة من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

واعتبر أن هذه البيانات يمكن أن تسرّع التحقيقات القضائية التي تستهدف أعضاء في التنظيم المتطرف، يشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم بحق مختلف الفئات في العراق.

ويشير رئيس اللجنة في التقرير خصوصاً إلى هجمات ارتكبت في أغسطس (آب) 2014 ضد الأقلية الأيزيدية في منطقة سنجار.

وأكد أن لجنة التحقيق توصّلت إلى أكثر من مليوني تسجيل لاتصالات ومعلومات تحديد المواقع الجغرافية.

كذلك يشير التقرير إلى الاستحصال على بيانات على صلة بظروف مقتل مجنّدين عراقيين في منطقة تكريت في يونيو 2014.

وقال رئيس اللجنة، إنه بفضل مساهمات مالية من المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة، سيتمكن المحققون الأمميون من النظر في جرائم جديدة يُشتبه في أنها ارتُكبت بحق الشيعة والمسيحيين واليارسانيين والشبك والسنة والتركمان في العراق.

واللجنة التي أنشأها مجلس الأمن الدولي في العام 2017 باتت تضم حالياً 129 عضواً من مختلف أنحاء العالم، 49 في المائة منهم نساء.

وتعتبر الأمم المتحدة أن المجازر التي تعرّض لها الأيزيديون في العراق يمكن أن ترقى إلى مصافّ الإبادة الجماعية.

وخلّف تنظيم داعش الذي هُزم في العراق أواخر العام 2017، أكثر من 200 مقبرة جماعية قد تضم ما يصل إلى 12 ألف جثة، بحسب الأمم المتحدة.