بنس يُبقي على مسافة بينه وبين ترامب بسبب كورونا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني للصحفيين، إن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يحافظ على مسافة من الرئيس دونالد ترامب منذ بضعة أيام، بعد أن أثبتت الفحوص إصابة سكرتيرته الصحفية بفيروس كورونا.



ولم يكن بنس في المؤتمر الصحفي لترامب يوم الاثنين ولا في اجتماع بالبيت الأبيض مع الجيش الأمريكي ومسؤولي الأمن القومي يوم السبت بعد أن تلقت كاتي ميلر نتيجة الاختبار الأسبوع الماضي.



وقالت ماكيناني في إفادة صحفية "اتخذ نائب الرئيس خيار الحفاظ على مسافة لبضعة أيام". وأضافت أن القرار بشأن متى سينتهي هذا التباعد يرجع لبنس.



وبعد إصابة ميلر، أثبتت فحوص عدم إصابة بنس بالفيروس لكن إصابتها أدت لإجراء تغييرات في كل أنحاء الجناح الغربي بالبيت الأبيض حيث طُلب من الموظفين استخدام الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.



