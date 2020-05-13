بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 13 أيار 2020
آخر الأخبار
أطعمة ومشروبات تسبب مشاكل صحية احذر الإفطار عليها نائب: البرلمان سيستأنف جلساته بعد العيد بمناقشة ثلاثة قوانين مهمة الكاظمي يتولى وزارة الخارجية بالوكالة.. ويكلف 5 وزراء بإدارة حقائب حكومته الشاغرة اصابة حكم دولي عراقي بفايروس كورونا عاصفة ترابية تسبب "كارثة غير مسبوقة" لحقول الحنطة في ديالى عاصفة ترابية تسبب "كارثة غير مسبوقة" لحقول الحنطة في ديالى نائب : جميع الكتل ترفض اعادة استيزار فؤاد حسين مجلس اوروبي : خمسة تحديات مهمة امام حكومة الكاظمي إصابة أول لاعب من فريق برشلونة بفايروس كورونا دعوة لتشكيل جبهة وطنية لدعم الحكومة الجديدة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 13 أيار 2020 10:11 ص

بنس يُبقي على مسافة بينه وبين ترامب بسبب كورونا

ترامب وبنس
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني للصحفيين، إن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يحافظ على مسافة من الرئيس دونالد ترامب منذ بضعة أيام، بعد أن أثبتت الفحوص إصابة سكرتيرته الصحفية بفيروس كورونا.

ولم يكن بنس في المؤتمر الصحفي لترامب يوم الاثنين ولا في اجتماع بالبيت الأبيض مع الجيش الأمريكي ومسؤولي الأمن القومي يوم السبت بعد أن تلقت كاتي ميلر نتيجة الاختبار الأسبوع الماضي.

وقالت ماكيناني في إفادة صحفية "اتخذ نائب الرئيس خيار الحفاظ على مسافة لبضعة أيام". وأضافت أن القرار بشأن متى سينتهي هذا التباعد يرجع لبنس.

وبعد إصابة ميلر، أثبتت فحوص عدم إصابة بنس بالفيروس لكن إصابتها أدت لإجراء تغييرات في كل أنحاء الجناح الغربي بالبيت الأبيض حيث طُلب من الموظفين استخدام الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عاجل 1

عاجل.. وزير الخارجية الأميركي: إيران تواصل تأجيج الإرهاب في العالم رغم انتشار وباء كورونا 13 أيار 2020 11:00 ص

81805386_613380899428586_2796054800964255744_n-1

كورونا يظهر مجدداً في بؤرته الأولى "ووهان".. وخطة لفحص كل السكان 12 أيار 2020 04:14 م

81805386_613380899428586_2796054800964255744_n-1

إصابة المتحدث باسم فلاديمير بوتين بفيروس كورونا 12 أيار 2020 04:06 م

1

إيران تشيع قتلى الفرقاطة الـ19 .. ومطالبات بالتحقيق 12 أيار 2020 03:49 م

كورونا في إيران

السعودية تفرض حظرا للتجوال على مدار الساعة في هذه المحافظة بسبب كورونا 12 أيار 2020 10:12 ص

تركيا

تركيا ترفع حظر التجول بسبب كورونا عن 24 ولاية 11 أيار 2020 12:52 م

a7b30a28-bedb-4161-afd9-b48b68016250

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ4 ملايين حالة 10 أيار 2020 11:53 ص

81805386_613380899428586_2796054800964255744_n-1

لبنان يسمح بصلاة الجمعة للمرة الأولى منذ إغلاق كورونا 08 أيار 2020 12:26 م

التعليقات