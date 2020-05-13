بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 13 أيار 2020
آخر الأخبار
النزاهة توضح تفاصيل ضبط مدير التقاعد ومتهمين آخرين في نينوى نائب عن ديالى يدعو الى رفع المظلومية عن المحاضرين في المحافظة وتحويلهم الى عقود قائممقام الشطرة يقدم طلباً للاعفاء من منصبه نزولاً عند رغبة المتظاهرين نائبة عن ائتلاف العبادي تكشف اسباب طلب القضاء رفع الحصانة عنها متظاهرو ميسان يطالبون باقالة الحكومة المحلية ومدراء الدوائر في المحافظة نائب عن البصرة يكشف عن وجود اكثر من 40 مرشحا لحقيبة وزارة النفط الكاظمي يوجه دعوة لوزير الخارجية البريطاني لزيارة بغداد تسجيل(٩٥) إصابة بفيروس كورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية الكاظمي يصف حكومته خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بانها حكومة التحديات الصعبة ابو الغيط يؤكد في اتصال هاتفي دعم الجامعة العربية للكاظمي وحكومته الجديدة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 13 أيار 2020 03:44 ص

مراقبون: نجاح الكاظمي في إصلاح الداخلية والتصدي للفساد يضعف قبضة إيران في العراق

الكاظمي
 قال مراقبون دوليون، إنه لو نجح مصطفى الكاظمي في قطع أذرع الفساد في العراق أو التصدي لها بقوة خلال الفترة الأولى من حكمه، وعمل على تنفيذ برنامجه في إصلاح وزارة الداخلية العراقية، لقضى على الكثير من نفوذ ايران. فالملالي يعيش في العراق على فساد الداخلية وقبضتها المهترئة ويعيش على الفساد الاكبر الذي تمارسه الكيانات والميليشيات دون رادع.
 ونوهوا الى أن ايران هى أكبر مدمر للاصلاح في العراق وأمام الكاظمي فرصة ذهبية لدحرها، خصوصا وان هناك استياء شعبي هائل من ايران ورجالاتها.
 وأشار الخبير الدولي، ايلي ليك، في مقال له حول تهاوي قبضة ايران في العراق، بقوله: لقد نجح الكاظمي في استغلال الانشقاق الموجود داخل مراكز القوى الإيرانية؛ على حد قول نبراس الكاظمي، مؤسس موقع «تاليسمان جيت (باب الطلسم)» المتابع للشأن السياسي العراقي؛ حيث يقول إن وجود صراع بين فصائل إيرانية داخل العراق قد أتاح «المجال في بغداد لحدوث نتائج لم تكن متوقعة من قبل». وأضاف قائلاً عن الكاظمي: «لقد تسلل عبر الشجار بين العناصر الإيرانية، لكن لم يكن توليه للمنصب بفضل النفوذ الأميركي». على الجانب الآخر؛ وفق ايلي ليك، قد تفيد تلك الانشقاقات في إيران المصالح الأميركية، حيث يدعو برنامج الكاظمي إلى إصلاح وزارة الداخلية، التي تولت قواتها عملية التنسيق مع الجماعات المسلحة الارهابية المدعومة من إيران من أجل فضّ المظاهرات السلمية التي شهدتها البلاد مؤخراً ضد النفوذ الإيراني، بطريقة عنيفة، سيكون وزير الداخلية الجديد هو الفريق الركن عثمان الغانمي، وهو ضابط مدرب تدريباً أميركياً، ويشغل حالياً منصب رئيس أركان الجيش العراقي. وقد اخترق هذا المنصب من قبل قادة جماعات مسلحة كان ولاؤهم لسليماني وإيران أكبر من ولائهم للعراق؛ وها قد سنحت الفرصة الآن لتنظيف البيت من الداخل، وهو ما تستهدفه الولايات المتحدة الأميركية منذ فترة طويلة.
كذلك فإن تعهد الكاظمي بالتصدي للفساد، الذي يعدّ الدافع الرئيسي لاندلاع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، وكذا من الأسباب الرئيسية التي تساعد إيران على ترسيخ نفوذها في العراق.
وعليه فحسم ملف الداخلية المتعاونة والمتساهلة مع إيران والتصدي للفساد قد يعجل بتهاوي القبضة الإيرانية في العراق.
أ.ي
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
البنك المركزي العراقي

رواتب الموظفين في خطر.. أعنف أزمة مالية تواجهها حكومة الكاظمي 13 أيار 2020 01:57 ص

الرئيس ترامب والكاظمي

الحوار الاستراتيجي مع واشنطن.. قوى إيرانية تستميت في إفشاله وإبعاد بغداد عن الولايات المتحدة 13 أيار 2020 01:21 ص

خامنئي

فشل إخماد تظاهرات تشرين وعرقلة تشكيل حكومة الكاظمي.. نفوذ الملالي الإيراني يتراجع بالعراق 12 أيار 2020 02:58 م

داعش

يستغل كورونا والصراع السياسي.. داعش الإرهابي يلتقط أنفاسه في مناطق بالعراق 12 أيار 2020 02:14 م

111

ضغوط على الكاظمي لمنع التحقيق مع حكومة عبد المهدي.. واستنكار جريمة اغتيال الناشط أزهر الشمري 12 أيار 2020 12:49 م

كورونا عربيا

كورونا يواصل تفشيه عربياً.. الأردن يشدد الإجراءات الحدودية والسعودية تسجل 1966 إصابة 12 أيار 2020 12:23 م

81805386_613380899428586_2796054800964255744_n-1

بعد مذبحة الخطوط القطرية .. الدوحة ترتكب مجزرة بحق موظفي البترول بحجة كورونا وخفض الإنفاق 12 أيار 2020 10:42 ص

81805386_613380899428586_2796054800964255744_n-1

تقرير أمريكي : تنظيم الحمدين في ورطة .. والدوحة ترهن أهم استثماراتها في أوروبا 12 أيار 2020 10:26 ص

التعليقات