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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 13 أيار 2020 01:34 ص

النزاهة توضح تفاصيل ضبط مدير التقاعد ومتهمين آخرين في نينوى

هيئة-نزاهة



أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية تمكنها من ضبط مدير تقاعد نينوى ومديرة مندوب مكتب الإدارة العامة للمنطقة الشمالية لمصرف حكومي ومدير إحدى شركات الدفع الإلكتروني و (16) متهماً من موظفي الشركة في المحافظة..

واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عملية الضبط التي نفذتها ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ، إلى أن فريق عمل المديرية انتقل إلى مقر إحدى شركات الدفع الإلكتروني والدوائر ذات العلاقة وبعد إجراء التقصي والتحري بخصوص إيقاف صرف رواتب المتقاعدين وإيقاف بطاقة الكي كارد،  وإجبار المتقاعدين على الاستبدال ببطاقة الماستر كارد مقابل استقطاع مبالغ مالية أكثر من المقرر،  تمكن من ضبط المتهمين كل من مدير تقاعد نينوى، ومديرة مندوب مكتب الادارة العامة للمنطقة الشمالية للمصرف الحكومي، ومدير إحدى شركات الدفع الإلكتروني التابعة للمصرف، و (16) من موظفي الشركة في المحافظة؛ استناداً لأحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات.

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