نائب عن ديالى يدعو الى رفع المظلومية عن المحاضرين في المحافظة وتحويلهم الى عقود





دعا رئيس تحالف /سائرون / في محافظة ديالى النائب برهان المعموري الى رفع المظلومية عن المحاضرين المجانيين وتحويلهم الى عقود اسوة باقرانهم في المحافظات الاخرى .



وقال المعموري في بيان ان ابناء محافظة ديالى ، من المحاضرين في وزارة التربية ، وقفوا موقفاً مشرفاً طوال المدة الماضية وهم يقدمون الدروس المجانية للطلاب خدمة للمسيرة التربوية والتعليمية".



واضاف المعموري :" من باب الانصاف ورد الجميل للمحاضرين المجانيين في محافظة ديالى ، فان على الحكومة المحلية الاستجابة الفورية لمطالبهم ورفع المظلومية التي وقعت عليهم ، بتحويلهم الى عقود اسوة باقرانهم في المحافظات الاخرى ".



واكد ضرورة منح المحاضرين الاولوية في التعيين على الملاك الدائم لوزارة التربية ضمن درجات الحذف والاحداث الناتجة عن حركة الملاك لعامي 2019 و 2020.