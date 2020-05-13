الحوار الاستراتيجي مع واشنطن.. قوى إيرانية تستميت في إفشاله وإبعاد بغداد عن الولايات المتحدة

بين قوة عظمى هى الولايات المتحدة الأمريكية، تعترف بأن العراق قوة إقليمية كبرى ومركزية في الشرق الأوسط، ومن المهم استمراراستقرارها وسيادتها، وبين إيران الدولة الارهابية التي لا تزال تنظر للعراق باعتباره محافظة إيرانية تابعة، تدور أسئلة عديدة في الشارع العراقي حول أبعاد وأهمية الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد المرتقب في شهر يونيو القادم.

وفي الوقت الذي يرى فيه خبراء، أن الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيكون مثمرا للعراق على نحو خاص، بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية المتدهورة في البلد، تستميت أطرافا سياسية محسوبة على إيران في إفشال هذا الحوار حتى يستمر العراق تابعا لإيران..

وعليه يشهد الموقف السياسي في العراق، انقساما بشأن الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، والمزمع انطلاقه في شهر يونيو المقبل، وفيما تسعى الحكومة العراقية الجديدة، التي يراسها الكاظمي، من خلال هذا الحوار لإظهار صورة العراق الحقيقية أمام المجتمع عبر بوابة الولايات المتحدة الأمريكية. وأعلن مصطفى الكاظمي، عن تشكيل خلية أزمة من المختصين في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية لإجراء المباحثات مع الجانب الأمريكي الخاصة بمراجعة الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين بما "يحمي وحدة وسيادة العراق"، وبحث امورا استراتيجية عدة على مختلف المستويات.

وكان قد صوّت البرلمان، الذي جاءت به ايران، بطلب من رئيس الوزراء العراقي المخلوع من منصبه بسبب التظاهرات، عادل عبدالمهدي، لصالح قرار يطالب بإخراج قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش الارهابي".

وبالطبع لم ولن تستجيب واشنطن لبرلمان ايراني، ملايين العراقين يعلمون تماما هويته وكيفية مجىء أفراده وهدفهم.

في نفس السياق، تلقى مصطفى الكاظمي دعما اميركيا على اعلى مستوى باتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي ترامب اكد له فيه على ان العراق بلد قوي ومهم ويمتلك دوراً مركزياً في المنطقة وفي تحقيق الإستقرار الإقليمي والدولي مؤكدا ان بلاده ستقدم المساعدات الاقتصادية الضرورية لدعم الاقتصاد العراقي. وخلال اتصال هاتفي اجراه الرئيس الاميركي بالكاظمي اليوم فقد اتفقا على التعاون لمكافحة فيروس كورونا وتطوير جهود الاستثمار الاقتصادي بين بلديهما. وهنأ ترامب الكاظمي لمناسبة رئاسة الحكومة وشكر الكاظمي الرئيس ترامب على التهنئة مؤكدا حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة.

ويأتي وعد ترامب بدعم الاقتصاد العراقي في وقت تعاني فيها البلاد من ضائقة مالية خطيرة نتيجة تدهور أسعار النفط ومكافحة وباء كورونا الذي تفشى في العراق ايضا.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت، ان مايك بومبيو أبلغ هاتفياً الكاظمي أن واشنطن ستمنح العراق استثناء لمدة 120 يوما لمواصلة استيراد الكهرباء من إيران لمساعدة الحكومة الجديدة "تعبيرا عن رغبتنا في المساعدة في تهيئة الظروف المناسبة للنجاح" وذلك بعد ان مددت واشنطن مرارا الإعفاء الذي يسمح لبغداد باستخدام إمدادات الطاقة الإيرانية الضرورية لشبكتها للكهرباء لمدة 90 أو 30 يوما . كما تعهد بومبيو بمساعدة الكاظمي في مهمته وقال في تغريدة على "تويتر" عقب مكالمة هاتفية مع الكاظمي من الرائع التحدث اليوم مع رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي. الآن يأتي العمل العاجل والشاق لتنفيذ الإصلاحات التي طالب بها الشعب العراقي. لقد تعهدت بمساعدته على تنفيذ ذلك من أجل الشعب العراقي.

وكان قد أعلن، الرئيس برهم صالح، أن الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية سينطلق في يونيو المقبل، بعد تشكيل الحكومة. وقال الرئيس صالح، إن العراق يواجه حاليا تحديا فريدا.

وأضاف أن من القضايا المهمة والأولويات التي سيكون على الحكومة، بعد تشكيلها، العمل عليها البدء في الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة في يونيو المقبل.

وقال السياسي، أثيل النجيفي، إن العراق بحاجة إلى هذا الحوار، خصوصاً لما يمر به من ظرف اقتصادي صعب، وحتى أمني، فهذه الظروف تتطلب مساعدة دولية لبغداد، لحل هذه الأزمات وتجاوزها، لما يخدم العراق وشعبه.

وبين النجيفي، أن الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، سيكون إيجابيًا، في ظل حكومة مصطفى الكاظمي، ويجب استغلال هذا الحوار، من أجل إرجاع صورة العراق الحقيقية، بأنه غير تابع لأي جهة وليس مع أي محور، والولايات المتحدة أفضل بوابة لبغداد للعودة إلى المجتمع الدولي، حتى يقف معه، كما وقف معه في حربه ضد تنظيم داعش". وأضاف أن "هناك جهات سياسية عراقية، موالية لطهران، تعمل على إفشال هذا الحوار، بل وتحاول الضغط على الحكومة العراقية، من أجل عدم إقامته، فهذه الجهات، تريد بقاء النفوذ الإيراني متحكم في العراق والعراقيين، وتريد أن يبقى سلاح المليشيات هو المتحكم. وشدد النجيفي، أنه على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الإصرار على إجراء هذا الحوار، لإعادة العلاقات والثقة بين بغداد وواشنطن، بما يخدم البلاد.

مراقبون قالوا ان الكاظمي لو استغل الاستقبال الامريكي الطيب لحكومته والتعهد بالمساعدات الاقتصادية والابتعاد عن إيران لأخرج بغداد للأبد من غياهب الجب الايرانية.

أ.ي