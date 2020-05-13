نائب عن البصرة يكشف عن وجود اكثر من 40 مرشحا لحقيبة وزارة النفط



كشف النائب عن البصرة عامر الفايز عن ترشيح اكثر من 40 شخصية بصرية لحقيبة وزارة النفط.



وقال الفايز في تصريح صحفي ، ان " نواب محافظة البصرة تسلموا ترشيحات اكثر من 40 مرشحـا حتى الان ، وجميعهم شخصيات بصرية ومن اصحاب الكفاءات لتولي حقيبة وزارة النفط"، مشيرا الى ان " الاختيار سيكون على اساس المهنية والكفاءة والشروط التي حددت من قبل نواب البصرة ، وحسب الاتفاق مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ".



واضاف ، انه"سيتم المفاضلة بين المرشحيـن ، والتصويت من قبل نواب محافظة البصرة لاختيار ثلاث شخصيات وتقديمها الى رئيس مجلس الوزراء لاختيار احدها لشغل حقيبة وزارة النفط في التشكيلة الحكومية ".