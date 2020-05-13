الكاظمي يوجه دعوة لوزير الخارجية البريطاني لزيارة بغداد

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعوة رسمية لوزير الخارجية البريطاني لزيارة بغداد.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن " الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني دومينك راب، قدّم خلاله التهنئة الى الكاظمي بمناسبة توليه رئاسة الحكومة.



وأكد دومينك على "استمرار الشراكة والتعاون ودعم بريطانيا للعراق، والتصدي للتهديدات المشتركة، وعلى رأسها الحرب ضد الارهاب"، مضيفا ان "بريطانيا داعمة للحكومة العراقية سياسيا واقتصاديا، وأمنيا، وكذلك في جهود مكافحة جائحة كورونا.



من جانبه رحب الكاظمي "بتطوير العلاقات بين البلدين، بما يحقق المصالح المتبادلة، ووجّه لوزير الخارجية البريطاني "دعوة لزيارة العراق"، فيما وعد دومينك "بتلبيتها في أقرب فرصة.