

أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل(٩٥) إصابة بفيروس كورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في بيان ان الاصابات كانت موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٣٢، بغداد/ الكرخ: ٢٦، مدينة الطب: ١٣، البصرة: ١٨، كربلاء: ١،ديالى: ٥".



وأضاف:" ان حالات الشفاء بلغت: ١١٣حالة ، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: ٣٣، بغداد / الكرخ: ١، مدينة الطب: ١٧، النجف: ٢، البصرة: ٤٣، كركوك: ٩، واسط: ١ ، اربيل: ١، ذي قار : ٤، صلاح الدين: ٢".



وتابعت:" ان الوفيات : حالتان : حالة واحدة في بغداد/ الرصافة، وحالة في مدينة الطب، مشيرة الى ان مجموع الإصابات: ٢٩١٣، مجموع الوفيات: ١١٢، مجموع حالات الشفاء: ١٩٠٣، الراقدين الكلي: ٨٩٨".