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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 13 أيار 2020 01:11 ص

تسجيل(٩٥) إصابة بفيروس كورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية

كورونا في البصرة


أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل(٩٥) إصابة بفيروس كورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

 وقالت الوزارة في بيان ان الاصابات كانت موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٣٢، بغداد/ الكرخ: ٢٦، مدينة الطب: ١٣، البصرة: ١٨، كربلاء: ١،ديالى: ٥".

وأضاف:" ان حالات الشفاء بلغت:  ١١٣حالة ،  وكما يلي: بغداد/ الرصافة: ٣٣، بغداد / الكرخ: ١، مدينة الطب: ١٧، النجف: ٢، البصرة: ٤٣، كركوك: ٩، واسط: ١ ، اربيل: ١، ذي قار : ٤، صلاح الدين: ٢".

وتابعت:" ان الوفيات : حالتان : حالة واحدة  في بغداد/ الرصافة، وحالة في مدينة الطب، مشيرة الى ان مجموع الإصابات:  ٢٩١٣، مجموع الوفيات:    ١١٢، مجموع حالات الشفاء: ١٩٠٣، الراقدين الكلي: ٨٩٨".

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