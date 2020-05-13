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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 13 أيار 2020 12:58 ص

الكاظمي يؤكد لبلاسخاريت التطلع الى تعزيز العلاقة مع المنظمة الدولية بما يخدم العراق

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اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التطلع الى تعزيز العلاقة مع المنظمة الدولية بما يخدم العراق.

 وقال بيان لمكتبه :" ان الكاظمي استقبل الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق، جنين هينيس بلاسخارت، التي قدّمت التهنئة بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدة انها تتطلع الى العمل مع الحكومة الجديدة بما يخدم سيادة واستقرار العراق، واسناد الحكومة في تنفيذ برنامجها ".

من جهته رحب رئيس مجلس الوزراء بتعاون الامم المتحدة مع العراق في مختلف المجالات، مؤكدا  :" ان العراق يتطلع الى تعزيز العلاقة مع المنظمة الدولية بما يخدم العراق، خصوصا دعم العملية الانتخابية ومكافحة جائحة كورونا".

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أخر تعديل: الأربعاء، 13 أيار 2020 12:59 ص
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