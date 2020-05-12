بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 12 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 12 أيار 2020 05:17 م

الكاظمي يستقبل الممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق

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استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق، رمزي نعمان.

وتم بحث سبل تنسيق العمل بين الحكومة العراقية والمؤسسات الدولية لتجاوز الأزمة الاقتصادية، والعمل على اطلاق جهود الإصلاح الاقتصادي التي من شأنها تشجيع الاستثمار والإعمار وتعزيز الواقع الخدمي، وتوفير فرص العمل.
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