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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 12 أيار 2020 05:10 م

صفقة ثلاثية متوقعة بين برشلونة وإنتر والسيتي

جواو كانسيلو

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، عن اهتمام إنتر ميلان بالتعاقد مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي المقبل، إلا أن ذلك يتوقف على قرار برشلونة.

ولعب كانسيلو معارًا من فالنسيا إلى إنتر ميلان منذ موسمين، قبل أن يضمه يوفنتوس نهائيًا، ويرحل بعد موسم واحد فقط إلى السيتي في صفقة تبادلية انتقل على إثرها دانيلو إلى البيانكونيري.

وبحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر ميلان وضع كانسيلو على رأس أولوياته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يراه مناسبًا تمامًا لتكتيك المدرب أنطونيو كونتي.

وأوضح التقرير، أن حصول إنتر على كانسيلو سيتطلب من برشلونة الموافقة على رحيل ظهيره نيلسون سيميدو إلى مانشستر سيتي مقابل 50 مليون يورو، وهو الرقم الذي سيساعد البارسا على ضم لاوتارو مارتينيز من النيراتزوري حيث سيسهل الأخير الأمر على النادي الكتالوني.

ويعتبر لاوتارو هدفًا رئيسيًا لبرشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل، إلا أن قيمة الشرط الجزائي في عقده (111 مليون يورو) تعد بمثابة عائق أمام الصفقة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الأندية بسبب فيروس كورونا.

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