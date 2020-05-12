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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 12 أيار 2020 04:14 م

كورونا يظهر مجدداً في بؤرته الأولى "ووهان".. وخطة لفحص كل السكان

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تنوي مدينة ووهان الصينية، البؤرة الأولى لوباء كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا المستجد، فحص جميع سكانها، في حين تثير الحالات الجديدة مخاوف من عودة انتشار العدوى في هذه المدينة الصينية، حسب ما ذكرت، الثلاثاء، وسائل إعلام.
ونشرت صحيفة "ذي بيبر" الإلكترونية تعميما صادرا عن البلدية يمنح كل منطقة من مقاطعات المدينة الـ13، ويبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، مهلة عشرة أيام لتهيئة فحص سكانها.

وأشار التعميم إلى أن هذا الفحص سيتم باستخدام الحمض النووي. ولم يتم بوضوح تحديد الموعد النهائي لاختبار السكان بالكامل.
ونقلت صحيفة "ديلي غلوبال تايمز" عن مسؤول محلي قوله، إن خطة الفحص "تخضع لمراجعة إضافية".
ويأتي ذلك بعدما أعلنت ووهان، الأحد والاثنين، عن ست إصابات جديدة، الأولى في المدينة منذ أكثر من شهر.
وقالت السلطات المحلية إن كل الحالات الجديدة هي من نفس المجمع السكني ومعظمهم من المسنين في حي دونزيهوتشو.
وفي 23 كانون الثاني/يناير، تم عزل ووهان، حيث ظهر الوباء في أواخر العام الماضي، ورفعت التدابير في 8 نيسان/ابريل بعد الانخفاض الكبير في العدوى.
وردا على سؤال، قال مسؤول الخدمات الصحية في المنطقة، إنه لم يتلق التعميم بشأن الفحوصات.
وكانت ووهان، أكثر المدن الصينية تضررا من الوباء، حيث سجلت 3869 فاة من بين 4633 وفاة مسجلة في البلاد.
وفي الصين، تم الإبلاغ عن آخر حالة وفاة في منتصف نيسان/ابريل، وأعلن الثلاثاء عن إصابة جديدة واحدة مصدرها خارجي.
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