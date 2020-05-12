وفاة الفنان المصري إبراهيم نصر صاحب "الكاميرا الخفية"

غيب الموت، اليوم الثلاثاء الفنان المصري الكبير إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عاما، وتم تشييع الجثمان من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية في القاهرة.

ولد الفنان إبراهيم نصر في يوم 18 أغسطس عام1950 بحي شبرا في القاهرة. حصل إبراهيم نصر على ليسانس الآداب عام 1972 كما حصل على كؤوس وميداليات لفريق التمثيل بالجامعة.

بدأ إبراهيم نصر حياته الفنية كمنولوجيست يقلد النجوم الكبار.

وشارك في مجموعة من برامج الأطفال في ذلك الوقت، ثم جاءت شهرته الفنية عقب مشاركته بالتمثيل في مسلسلات تليفزيونية منها "حكاية لها العجب- قلوب خضراء- الزمن المر- على باب زويلة- مارد الجبل- غباشى بتاع- هيمة شو- زوبه سات".

كما شارك إبراهيم نصر في عدة مسرحيات منها "عطشان يا صبايا- إحنا جدعان أوى- مصر بلدنا- نوار الخير- بسمة- عائلة عصرية جدا- مطلوب مجرمين فورًا- زكية زكريا والعصابة المفترية".

الانطلاقة الحقيقية للفنان إبراهيم نصر جاءت من خلال البرنامج الرمضاني "الكاميرا الخفية" الذي حقق شهرة واسعة على مدار سنوات عديدة.

وقدم إبراهيم نصر مجموعة من الأعمال السينمائية أيضا منها "بيت بلا حنان- الصاغة- محطة الأنس- غراميات سايس- أولى ثانوي- الاحتياط واجب- جحيم امراة- لهيب الانتقام- درب العوالم- مستر كاراتيه- زكية زكريا في البرلمان- إكس لارج".

وله مشاركات تليفزيونية وسينمائية مهمة أبرزها "شمس الزناتي"، مع الزعيم عادل إمام.