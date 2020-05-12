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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 12 أيار 2020 03:38 م

ماذا قالت عالية نصيف بعد تداول أنباء حول رفع الحصانة البرلمانية عنها؟

عالية نصيف

قلل المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف من أهمية ما تداوله البعض حول رفع الحصانة البرلمانية عنها بسبب ثلاث دعاوى قضائية، مبينا أن اثنين من الدعاوى تعد ملغاة، والثالثة تخص محكمة النشر .

وقال المكتب في بيان اليوم، إن القضايا الثلاث المشار إليها في الكتاب الخاص برفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف، الاولى منها تخص قولها بأن من ارتضى من أهالي الموصل جرائم داعش فهو شريك فيها، وهي ملغاة، والدعوى الثانية أغلقت باستجواب وزير الدفاع الأسبق في الدورة النيابية السابقة وتم تنازل الممثل القانوني، والدعوى الثالثة تخص محكمة النشر، علماً بأن النائبة نصيف تحضر كافة الدعاوى المرفوعة ضدها .
وأضاف: كنا نأمل أن تميز رئاسة مجلس النواب بين من يحارب الفساد ومن يرتكب الفساد، ومن حقنا أن نطرح التساؤل المشروع: لماذا نحن الدولة الوحيدة في العالم التي لا تحافظ على هيبة السلطة الرقابية وتجعل الفاسدين والمجرمين وسراق المال العام يتجرأون ويرفعون دعاوى قضائية لإيهام الشارع بأنهم مظلومين؟ أليس من واجب رئاسة المجلس ان تكون سنداً للنائب وتشجعه على الاستجواب والكشف عن الفساد؟!.

وشدد على أن النائبة عالية نصيف ستواصل دورها الرقابي في كشف ملفات الفساد، منوها الى أنها تستمد  قوتها من الإعلام العراقي الذي ينشر كل بياناتها معززة بالوثائق، ووسائل الإعلام النزيهة التي كانت وما تزال عوناً لنا وبشكل طوعي في محاربة الفساد ستوضح للرأي العام بأن هناك فارقاً شاسعاً بين من يحارب الفساد ومن يرتكب الفساد، ولن يصح إلا الصحيح .

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