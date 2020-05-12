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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 12 أيار 2020 02:05 م

أمانة بغداد : 1600 طن يوميا نفايات مدينة الصدر

أمانة بغداد
أعلنت امانة بغداد،  عن قيام ملاكاتها في بلديتي الصدر الاولى والثانية برفع 1600 طن من النفايات عن مدينة الصدر كمعدل يومي.

وقالت الامانة في بيان :" ان  مدينة الصدر من اكثر مدن العراق من حيث عدد السكان ، كما يتجاوز عدد نفوسها  عدد نفوس  بعض المحافظات ، وكنتيجة طبيعية تكون فيها كمية الافراز عالية جداً تصل لهذا المعدل وتتجاوزه في الظروف الاستثنائية مثل الاعياد والمناسبات".

واكدت عمل ملاكاتها بشكل مستمر وبنوبات مختلفة من اجل السيطرة على الكميات المفرزة ونقلها الى مواقع الطمر النهائي ،  رغم المعوقات والصعوبات التي تواجهها ، لاسيما في الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها البلد .
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