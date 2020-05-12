الصحة تشرع بالاستعداد لعملية الحجر المناطقي

أعلن وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، عن التنسيق مع الاجهزة الامنية للبدء بعملية الحجر المناطقي.



وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان بعض المناطق تشكل بؤراً وبائية قابلة للامتداد نتيجة عدم الالتزام بتعليمات الحظر الوقائي".



واضاف :" ان الوزارة ستقوم بعملية الحجر المناطقي في المناطق التي اشرت فيها الاصابات بعد تشكيل فرق طبية متكاملة".



يذكر ان المناطق التي تم انتشار الفايروس فيها اكثر من غيرها ، هي مدينة الصدر والزعفرانية في رصافة بغداد ، ومدينة الحرية في جانب الكرخ ، اضافة الى منطقة الهارثة في البصرة .



وقد اعلن وزير الصحة والبيئة ، بوقت سابق، عن دراسة خيار اعادة تطبيق الحظر الشامل.

