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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 12 أيار 2020 02:03 م

الصحة تشرع بالاستعداد لعملية الحجر المناطقي

كورونا في العراق
أعلن وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، عن التنسيق مع الاجهزة الامنية للبدء بعملية الحجر المناطقي.

وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان بعض المناطق تشكل بؤراً وبائية قابلة للامتداد نتيجة عدم الالتزام بتعليمات الحظر الوقائي".

واضاف :" ان الوزارة ستقوم بعملية الحجر المناطقي في المناطق التي اشرت فيها الاصابات بعد تشكيل فرق طبية متكاملة".

يذكر ان المناطق التي تم انتشار الفايروس فيها اكثر من غيرها ، هي مدينة الصدر والزعفرانية في رصافة بغداد ، ومدينة الحرية في جانب الكرخ ، اضافة الى منطقة الهارثة في البصرة .  

وقد اعلن وزير الصحة والبيئة ، بوقت سابق، عن دراسة خيار اعادة تطبيق الحظر الشامل.
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