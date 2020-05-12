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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 12 أيار 2020 02:01 م

وفاة الحقوقية والإعلامية السورية مها الخطيب في ألمانيا

مها الخطيب

نعى إعلاميون سوريون الحقوقية والإعلامية مها الخطيب التي توفيت، في ألمانيا بعد صراع مع مرض السرطان.

وكانت مها ولدت في مدينة حلب شمال سوريا، وبعد دراستها الحقوق في جامعة بيروت والعلاقات الدولية في جامعة حلب، عملت في عدد من المؤسسات الإعلامية، حيث ظهرت للمرة الأولى على التلفزيون الرسمي السوري عام 2003، ثم انتقلت لتقديم النشرات الإخبارية وعملت في قناة شام عام 2007.

أيضا عملت الخطيب في قناة العالم الإيرانية، لتعلن استقالتها من القناة بسبب نهجها ضد الثورة، لتنتقل لمدينة اسطنبول التركية، وتعمل كمذيعة في عدة قنوات إعلامية عربية، ومن ثم انتقلت إلى ألمانيا.

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