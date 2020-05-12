المالية النيابية تحدد خيارات لمواجهة الضائقة المالية



حددت اللجنة المالية النيابية ، خيارات عدة لمواجهة الضائقة المالية نتيجة انخفاض اسعار النفط جراء ازمة كورونا.



وقال عضو اللجنة النائب محمد صاحب الدراجي : "هناك اجراءات يجب اتخاذها لمواجهة الضائقة المالية غير الاقتراض الداخلي او المساس باحتياط البنك المركزي، من بينها تغيير سعر الصرف وايقاف الاستيرادات بالاضافة الى ايقاف مزاد العملة واجراءات اقتصادية اخرى".



واوضح الدراجي انه :" في حال استمر انخفاض اسعار النفط ،فيجب ان تكون هناك موازنات خاصة ،منها موازنة ازمة تبنى على سعر اقل من سعر النفط لتمشية الرواتب والامور الصحية وكذلك الامور المهمة الاخرى" ، مبيناً انه "يجب استغلال هذا التحدي وتحويله الى فرصة من خلال فتح باب الاستثمار والسماح للقطاع الخاص بالعمل".