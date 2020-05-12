لجنة نيابية : ملفات فساد وزارة الصحة لايمكن التغاضي عنها

أعلن عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية غايب العميري، عن إحالة كافة الملفات في ما يخص اخفاقات وشبهات فساد وزارة الصحة السابقة الى الادعاء العام.



وقال العميري في تصريح صحفي :" ان لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب احالت كافة ملفات وزارة الصحة بكتب رسمية الى الادعاء العام ".



واضاف :" ان اللجنة جادة في التعامل بكل حزم مع ملفات فساد وزارة الصحة السابقة "، مؤكدا :" ان جميع الملفات المحالة الى الادعاء العام ملفات كبيرة وخطيرة ولا يمكن التغاضي عنها".