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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 12 أيار 2020 01:55 م

نائبة : تكميم أفواه النواب "سابقة خطيرة"

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ابدت النائبة ندى شاكر جودت ، استغرابها من طلب مجلس القضاء الاعلى رفع الحصانة عنها  ، معتبرة تكميم افواه النواب "سابقة خطيرة".

وقالت جودت في تصريح صحفي، انها فوجئت بورود اسمها ضمن قائمة النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم وفق المادة  ٤٣٣ من قانون العقوبات التي تتعلق بالتشهير، مبينة :" ان عضو مجلس النواب وظيفته ان يدلي بالحقائق كونه جهة رقابية وليس التشهير باحد ".

واوضحت جودت :" ان هناك امرين في ما يتعلق برفع الحصانة ، الاول يتعلق باداء وزير الداخلية السابق السيء في عدم احتواء ازمة التظاهرات منذ انطلاقها في تشرين الاول من العام الماضي ، والامر الآخر  يتعلق بعملية فساد كبرى ببيع مناصب امنية داخل الوزارة".

وخلصت الى القول :" ان تكميم افواه النواب سابقة خطيرة لا تختلف عن الممارسات التي كان ينتهجها النظام السابق ".
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