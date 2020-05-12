نينوى تفتتح ثلاثة جوامع وتشرع في إعمار خمسة أخرى

أعلنت مديرية اوقاف محافظة نينوى، ، عن المباشرة بإعادة اعمار خمسة جوامع تعرضت للتدمير خلال الاحداث التي رافقت تحرير الموصل،.

وقال مدير اوقاف نينوى، الدكتور ابو بكر كنعان، في بيان إن “الملاكات الهندسية في مديريتي اوقاف نينوى والبلديات افتتحت ثلاثة جوامع في قضاء تلعفر والبعاج غرب الموصل”.

واضاف كنعان ان”الفرق الهندسية شرعت بعد الافتتاح بإعمار خمسة جوامع اخرى في نواح متفرقة منها العياضية وزمار وربيعة، بعد ان تعرضت الى اعمال تفجير على يد عصابات داعش الارهابية”.

وأشار إلى ان “مدة انجاز اعمال التأهيل حددت بنحو 14 شهرا، ويتم تمويلها من مبالغ اعمار المناطق المتضررة”.