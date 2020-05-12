لجنة نيابية تطالب بتشديد الإجراءات في المنافذ الحدودية لضمان دعم المنتج المحلي

طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية بتشديد الاجراءات في المنافذ الحدودية لضمان دعم المنتج المحلي الزراعي والحيواني.



وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان ان : دخول العديد من المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والحيوانية والنباتية من المنافذ الحدودية بدون اجازات استيراد وتداولها في الاسواق المحلية امر لايخدم تشجيع المنتج المحلي ويؤدي الى كساده خاصة وان بعضها يكون اقل سعرا وجودة نتيجة لعمليات التهريب بشكل خاص.



واضاف ان : اللجنة وضعت ومنذ فترة ليست بالقصيرة خططا لتنمية القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد المحلي ودعم المنتج الوطني لزيادة الايرادات والتوقف عن الاستيراد لمواد متوفرة وبكثرة محليا تغطي حاجة السوق .



وشدد الشمري على اهمية اعادة جدولة النهوض بالقطاع الزراعي والحيواني وتطوير المشاريع الخاصة بهذا الشأن ، وادامة عمليات زراعة المحاصيل في شتى المحافظات لادامة الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض منه.