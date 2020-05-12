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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 12 أيار 2020 01:26 م

الكعبي : تأمينَ رواتبَ الموظفينَ وبقيةِ الشرائحِ لهذا العام يجب أن يكون من أولويات الحكومة

حسن-الكعبي
أكد النائبُ الأولُ لرئيسِ مجلسِ النوابِ حسن كريم الكعبي ان تأمينَ رواتبَ الموظفينَ في القطاعِ العامِ وبقيةِ الشرائحِ لهذا العام يجب ان يكون من اولويات الحكومة، .


 واضاف إن "رواتب العاملين في القطاع العام من الموظفين وباقي الشرائح الأخرى يجب ان تكون مؤمنة لهذه السنة مبينا  أن مجلس الوزراء وخلية الأزمة النيابية واجتماعات المجلس الوزاري  للاقتصاد كانت تشدد على  تأمين رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية  واعتبارها من أولويات الحكومة, إضافة إلى توفير الأمن الغذائي والدواء ومفردات البطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين.

وأشار  الكعبي، إلى أن "الدولة تعمل في ظل وضع اقتصادي حرج يمر به البلد والعالم متمثل بانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا التي تسببت بشلل كبير في مختلف القطاعات لاسيما قطاع النقل الجوي والبحري والذي يستهلك ما نسبته 30 بالمئة من الطلب على النفط العالمي", متوقعاً أن "تشهد اقتصاديات العالم في الاشهر القليلة المقبلة تعافياً وتبدأ بالنمو تدريجيا", مستدركاً ان "العراق يعاني من اقتصاد هش يعتمد بنسبة 95 بالمئة من إيراداته على عائدات  النفط",.
 واضاف ان "الحكومة والبرلمان سيعملان على وضع الخطط والبرامج لمعالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلد.

 من جانبه أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أن رواتب الموظفين وحقوق المواطنين من أولويات الحكومة.

وقال عبد الأمير: إن "هذه الحكومة ستواجه الأزمات بصورة جدية"، مشيراً إلى أن "الاصلاحات الضرورية لجهاز الدولة تتطلب تغييراً في الجو الاقتصادي.

واوضح أن "الوضع العالمي الآن صعب جداً وأثر في الحركة الاقتصادية"، لافتاً إلى أن "اسعار النفط سوف تكون في تحسن قريب ونتوقع استقراراً مالياً واقتصادياً على المستوى العالمي خلال الاشهر المقبلة.
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