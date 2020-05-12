نائب:لا خلافات بين الكاظمي والقوى الساسية بشان مرشحي الحقائب الشاغرة

قال النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي ، ان “ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعهد بتقديم مرشحي الحقائب الشاغرة امام البرلمان لاستكمال تشكيل الحكومة قبل عطلة عيد الفطر المبارك “، مشيرا الى استمرار الحوارات للاتفاق على اختيار المرشحين السبعة .



واضاف انه “ لا توجد خلافات بين الكاظمي والقوى السياسية حول اختيار مرشحي الحقائب الشاغرة ، وهناك وجهات نظر متعددة قابلة للحل ضمن الاطر الدستورية “.



واوضح ان “ المنهاج الحكومي الجديد ارتكز على قضايا اساسية منها التهيئة للانتخابات بعيدا عن تأثيرات السلاح والمال السياسي والجانب الصحي والازمة الاقتصادية”، مبينا ان “عدم تطرق برنامج الكاظمي الى ملف اخراج القوات الاجنبية، يأتي كونه قرار برلماني دخل حيز التنفيذ ، والحكومة المستقيلة بدأت فعليا بهذه الاجراءات حيث غادرت اراضي العراق مجموعات من تلك القوات تباعا.



بالمقابل اكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ان فؤاد حسين مايزال هو مرشحها لحقيبة وزارة الخارجية حتى الان ، واشارت الى ان استكمال الكابينة الوزارية سيحسم قبل عطلة العيد.



وقال النائب بشار كيكي ان “ حصة الكرد ٤ وزارات لكن الكرد تنازلوا عن إحدى الوزارات وبالتحديد الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ حكومة المستقيل عادل عبدالمهدي من أجل تمريرها و من أجل منحها لأحد المكونات الأخرى.



واضاف في تصريح صحفي “ لقد انتهجنا نفس الطريق في كابينة الكاظمي و بناء على الرغبة الكبيرة الواضحة من المكون الشيعي للحصول على حقيبة وزارة المالية ، تنازلنا عنها مقابل منحنا حقيبة وزارة الخارجية “.

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