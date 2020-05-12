كورونا يواصل تفشيه عربياً.. الأردن يشدد الإجراءات الحدودية والسعودية تسجل 1966 إصابة

واصل فايروس كورونا تفشيه في الدول العربية، حيث واصلت حصيلة الإصابات اليومية، ارتفاعها، في السعودية، والبحرين، في حين أعلنت السلطات اليمنية عدن، مدينة "موبوءة".

فقد ألمح وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، إلى احتمال إعادة فرض حظر التجوال الشامل، أو الحظر الصحي المناطقي لحماية المواطنين من مخاطر تفشي الوباء.

وكان العراق أعلن ،أمس عن تسجيل وفاة واحدة و 51 إصابة جديدة ما رفع الإصابات إلى 2818 حالة .

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 9 حالات وفاة، و1966 إصابة بكورونا.

وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 41014، و255 وفاة، بينما بلغ إجمالي المتعافين 12737 شخصاً، بزيادة 1280 حالة شفاء جديدة.

وحذرت الوزارة، من التجمعات العائلية، مشيرة إلى أن ارتفاع إصابات الأطفال والنساء بسببها.

وأعلنت كل من البحرين، وسلطنة عمان، أمس، بيانات جديدة حول حصيلة الحالات اليومية لفيروس كورونا، تشير إلى ارتفاع المعدل في البحرين، واستقراره في السلطنة.

وأفادت وزارة الصحة البحرينية، بأنه تم تسجيل 216 حالة جديدة، فيما تعافى 82 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 2152 .

وفي سلطنة عمان، تم تسجيل 174 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الحالات إلى 3573 حالة، مع تسجيل 94 حالة شفاء، لتصل حالات الشفاء إلى 1211.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة، أمس، ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 859 حالة بعد تسجيل 14حالة جديدة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، بينما بلغت حالات الشفاء 234 حالة.

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس ، ضرورة تشديد الإجراءات الصحية على المعابر الحدودية كافة، لضمان عدم انتشار الفيروس.

ودعا خلال ترؤسه اجتماع مجلس السياسات الوطني، إلى إعداد خطط تضمن احتفاظ مؤسسات القطاع الخاص بالعاملين.

وأعلن وزير شؤون الإعلام، أمجد العضايلة، تطبيق الحظر الجزئي في عيد الفطر.

وأكد العضايلة عودة حركة وسائل النقل، اليوم الثلاثاء، بشكل كامل لجميع الأرقام ، وعودة عمل الوزارات ومؤسسات القطاع العام للعمل ابتداء من 26 الجاري.

وأعلن وزير الصحة سعد جابر، تسجيل 22 إصابة جديدة، بينها 12 مخالطاً لسائق شاحنة في محافظة المفرق الشمالية، وطالبان ضمن العائدين من الخارج، و8 سائقي شاحنات بإجمالي 562 حالة، مقابل شفاء شخص بإجمالي 390 متعافياً.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، أن أجهزة الوزارة تنفذ انتشاراً أمنياً مكثفاً، لمنع تجمعات المواطنين على مستوى الجمهورية، وغلق كل الشواطئ ، وطرق الكورنيش بالمحافظات، ومنع أي نشاطات فيها.



وكانت مصر، أعلنت أمس، تسجيل 346 إصابة جديدة بكورونا، و8 حالات وفاة، فضلاً عن تعافي 97 مصاباً ، ليصل عدد المتعافين إلى 2172 حالة.

وأعلنت السلطات اليمنية عدن، مقر الحكومة اليمنية مدينة «موبوءة»، أمس، بعد ارتفاع الإصابات فيها إلى 35، بينها أربع وفيات، مضيفة أن الانتقال من، وإلى عدن أصبح ممنوعاً .

وأعلنت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا، أمس الأول الأحد، اكتشاف 17 إصابة جديدة، منها عشر حالات في عدن، ما رفع الإصابات إلى 51، بينها 8 وفيات.