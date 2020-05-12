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الثلاثاء, 12 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 12 أيار 2020 12:09 م

اعتقال عناصر من ميليشيا "ثأر الله" بعد استشهاد متظاهر في البصرة

اعتقال
أعلنت القوات الأمنية، اعتقال خمسة مسلحين على الأقل تابعين لحزب محلي، بعدما قتلوا شخصًا بإطلاق النار على متظاهرين أمام مقرهم في مدينة البصرة بجنوب العراق.

وفي ساعة متأخرة من ليل الأحد، احتشد متظاهرون أمام مقر لحركة "ثأر الله" في البصرة لتجديد مطالبتهم بالإصلاحات السياسية وتغيير الطبقة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد.

وأطلق مسلحون من داخل المقر الرصاص ضد المتظاهرين ما أدى إلى مقتل متظاهر يبلغ من العمر 20 عامًا إثر إصابته برصاصة برأسه، وفقا لمصادر طبية وشهود.

وبعد ساعات، اقتحمت قوة أمنية مقر الحركة الذي يقع على بعد كيلومتر من ساحة الاحتجاجات الرئيسية في البصرة.

وقال المتحدث الرسمي في شرطة البصرة باسم المالكي، "اعتقلنا خمسة أشخاص أطلقوا النار على المتظاهرين من المقر. كما صادرت قوات الأمن بنادق وذخيرة حية عثر عليها داخل المقر، وفقا للمتحدث.
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أخر تعديل: الثلاثاء، 12 أيار 2020 12:38 م
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