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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 12 أيار 2020 11:53 ص

"فيفا" يوافق على تمديد عمل الاتحادات الفرعية في العراق

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"فيفا" يوافق على تمديد عمل الاتحادات الفرعية في العراق


وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، على تمديد فترة عمل الاتحادات الفرعية في العراق لحين اعداد النظام الداخلي واجراء الانتخابات المقبلة.

وقال الناطق الاعلامي لتطبيعية  الاتحاد العراقي لكرة القدم هشام محمد في بيان صحفي :" ان الاتحاد  الدولي اشعر التطبيعية بموافقته على تمديد فترة عمل الاتحادات الفرعية لحين اعداد النظام الداخلي والتهيئة لاجراء الانتخابات".

واضاف محمد :" ان قرار الاتحاد الدولي جاء بعد سلسلة من المخاطبات والاتصالات بين التطبيعية ، ممثلة بالامين العام محمد فرحان، و الفيفا ".

واشار الى :" ان العمل جار على قدم وساق لاكمال النظام الاساسي لاقامة انتخابات الاتحادات الفرعية بطريقة تضمن المشاركة لكل من يستحقها بعيدا عن التهميش والاقصاء".

يذكر ان الاتحادات الفرعية انتهت فترة عملها وصلاحياتها القانونية في شباط / فبراير الماضي.
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