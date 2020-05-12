لجنة برلمانية تعتزم فتح ملف الاتفاقية العراقية ـ الصينية



اعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عزمها فتح ملف الاتفاقية العراقية ـ الصينية بعد الانتهاء من حسم الوزارات الشاغرة، مبينة :" ان برنامج الكاظمي الحكومي خال منها ".



وقالت عضو اللجنة ندى شاكر في تصريح صحفي :" ان البرنامج الحكومي اغفل العديد من الامور الاقتصادية المهمة في ظل الظرف الاقتصادي الحالي الصعب ".



واضافت :" ان البرنامج الحكومي لم يشر بشيء الى الاتفاقية المبرمة مع الصين"، مشيرة الى :" ان اللجنة تعتزم فتح ملف الاتفاقية بعد الانتهاء من حسم الوزارات الشاغرة المتبقية".



واوضحت شاكر :" ان اللجنة ستستضيف الجهات ذات العلاقة في وزارة المالية والوزارات والدوائر الاخرى لفتح الملف وبيان آلية التعامل مع بنود الاتفاقية” ".