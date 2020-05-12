تحالف القوى : مشاكل حكومة الكاظمي اغلبها ازمات داخلية





رأى تحالف القوى الوطنية، ان غالبية المشاكل التي سيواجهها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي هي ازمات داخلية.



وقال عضو البرلمان عن تحالف القوى عبد الله الخربيط في تصريح صحفي :" ان هذه الازمات ستكون بالغة الصعوبة نتيجة تعقيدات الوضع الداخلي وتراكم المشاكل".



وبشأن الملفات الخارجية، اكد الخربيط :" ان مشاكل الخارج سوف يكون الطريق فيها ممهداً الى حد كبير، لكنه طويل، خصوصاً ان الصراع الاميركي - الايراني قد يكون وصل الى مراحل من التفاهم قد لا يكون الدور العراقي فيها كبيراً، لكنها سوف تنعكس ايجاباً على العراق في عهد الكاظمي".