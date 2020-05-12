بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 12 أيار 2020
آخر الأخبار
ضغوط على الكاظمي لمنع التحقيق مع حكومة عبد المهدي.. واستنكار جريمة اغتيال الناشط أزهر الشمري كورونا يواصل تفشيه عربياً.. الأردن يشدد الإجراءات الحدودية والسعودية تسجل 1966 إصابة اعتقال عناصر من ميليشيا "ثأر الله" بعد استشهاد متظاهر في البصرة "فيفا" يوافق على تمديد عمل الاتحادات الفرعية في العراق كربلاء تعالج 40 الف دونم من بساتين النخيل من حشرة الدوباس المالية النيابية : اعداد موازنة 2021 سيبدأ قبل وصول موازنة 2020 !! مجلس النواب يبقي موعد استئناف عقد جلساته الاعتيادية ..مفتوحا الاتحاد الوطني : منصب نائب رئيس الوزراء خرج من يد الاكراد لجنة برلمانية تعتزم فتح ملف الاتفاقية العراقية ـ الصينية تحالف القوى : مشاكل حكومة الكاظمي اغلبها ازمات داخلية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 12 أيار 2020 10:19 ص

كورونا يعصف بأسطول الخطوط القطرية.. ومسؤولون : الأسوأ قادم

الخطوط الجوية القطرية

تعتزم الخطوط الجوية القطرية تقليص أسطولها من الطائرات بمقدار الربع، وفقا لما كشفته وكالة رويترز، مشيرة إلى مستقبل غامض لعلميات الشركة ما بعد الجائحة. 

وأوضحت ريترز إن الخطوط القطرية أوقفت جزءا من أسطول طائراتها وأعادت طائرات أخرى إلى المؤجرين وخفضت رحلاتها، في مؤشرات على المستقبل غير المستقر للشركة.


وتتوقع الشركة ألا تتعافى عمليتها على مدار السنوات القادمة وتقول إن عملاء رحلات الأعمال "ربما لن يعودوا أبدا".
وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية لرويترز إن شركته ستحاول تشغيل نصف مقاعدها.
وتمثل هذه المحاولات مؤشر جديد على المستقبل السيء للشركة التي تأثرت بحدة من كورونا.
وخلال الفترة الماضية، أعلنت الشركة رزمة إجراءات للتقشف والاستدانة بعد أن اضطرت لوقف غالبية وجهاتها المدنية حول العالم منذ مارس/آذار الماضي.
والخميس الماضي، كشفت مصادر لوكالة رويترز أن الخطوط الجوية القطرية تجري محادثات مع بنوك بشأن قروض بمليارات الدولارات.
وقالت المصادر إن الشركة قد تبحث تقديم ضمان من وزارة المالية لجمع التمويل.
ومنتصف مارس/آذار الماضي، استغنت الخطوط القطرية عن نحو 200 موظف، وقالت إنها تنوي تنفيذ خفض آخر كبير في عدد من الوظائف، وأخطرت أطقم الضيافة بأن يستعدوا لتسريحات قادمة.
وفي 21 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الخطوط القطرية تنفيذ برنامج تقشفي عصف بنسبة 50% من الراتب الشهري الأساسي للموظفين.
وفي السنة المالية الماضية، تعمّقت خسائر الخطوط القطرية، إذ بلغت خسائرها التراكمية بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، نحو 4.14 مليار ريال قطري، مقارنة بـ2.03 مليار ريال قطري بنهاية السنة المالية السابقة مسجلة نمواً 104%.
وبحسب البيانات المالية للناقلة القطرية، تضاعفت خسائرها بأكثر من 8 مرات خلال العام المالي المنتهي في الـ31 من مارس، لتسجّل 2.33 مليار ريال (640 مليون دولار)، مقارنة بخسائر 251.6 مليون ريال (69.55 مليون دولار) في العام المالي 2017 - 2018.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
111

ضغوط على الكاظمي لمنع التحقيق مع حكومة عبد المهدي.. واستنكار جريمة اغتيال الناشط أزهر الشمري 12 أيار 2020 12:49 م

كورونا عربيا

كورونا يواصل تفشيه عربياً.. الأردن يشدد الإجراءات الحدودية والسعودية تسجل 1966 إصابة 12 أيار 2020 12:23 م

81805386_613380899428586_2796054800964255744_n-1

بعد مذبحة الخطوط القطرية .. الدوحة ترتكب مجزرة بحق موظفي البترول بحجة كورونا وخفض الإنفاق 12 أيار 2020 10:42 ص

81805386_613380899428586_2796054800964255744_n-1

تقرير أمريكي : تنظيم الحمدين في ورطة .. والدوحة ترهن أهم استثماراتها في أوروبا 12 أيار 2020 10:26 ص

81805386_613380899428586_2796054800964255744_n-1

إيران تغازل واشنطن بملف "السجناء" .. ورد أمريكي غير متوقع 12 أيار 2020 10:02 ص

مخلوف والاسد

بدنا نحكي على المكشوف.. سرقونا عيلة مخلوف.. هتافات ثوار سوريا قبل سنوات فضحت الفساد في البعث برعاية الأسد 12 أيار 2020 03:11 ص

الرئيس ترامب والكاظمي

تقرير| العرض الأمريكي لحكومة الكاظمي لن يتكرر وعليه انتشال العراق من براثن إيران 12 أيار 2020 01:58 ص

احتجاجات البصرة

ميليشيات البصرة تفضح إيران.. والكاظمي يعتقل قيادات "ثأر الله" وثيقة الصلة بـ"هادي العامري" 11 أيار 2020 11:16 م

التعليقات