بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 12 أيار 2020
آخر الأخبار
ضغوط على الكاظمي لمنع التحقيق مع حكومة عبد المهدي.. واستنكار جريمة اغتيال الناشط أزهر الشمري كورونا يواصل تفشيه عربياً.. الأردن يشدد الإجراءات الحدودية والسعودية تسجل 1966 إصابة اعتقال عناصر من ميليشيا "ثأر الله" بعد استشهاد متظاهر في البصرة "فيفا" يوافق على تمديد عمل الاتحادات الفرعية في العراق كربلاء تعالج 40 الف دونم من بساتين النخيل من حشرة الدوباس المالية النيابية : اعداد موازنة 2021 سيبدأ قبل وصول موازنة 2020 !! مجلس النواب يبقي موعد استئناف عقد جلساته الاعتيادية ..مفتوحا الاتحاد الوطني : منصب نائب رئيس الوزراء خرج من يد الاكراد لجنة برلمانية تعتزم فتح ملف الاتفاقية العراقية ـ الصينية تحالف القوى : مشاكل حكومة الكاظمي اغلبها ازمات داخلية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 12 أيار 2020 10:12 ص

السعودية تفرض حظرا للتجوال على مدار الساعة في هذه المحافظة بسبب كورونا

كورونا في إيران
فرضت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، حظرا للتجوال على مدار (24) ساعة يومياً في محافظة بيش بمنطقة جازان ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا. 

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، إنه يسمح،في أضيق نطاق،للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة عصرا يوميا.
كما يقتصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية خلال هذه الفترة على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.

وأشار المصدر، إلى أنه يمنع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية، عدا عمل المرافق الصحية والصيدليات، ومحلات بيع المواد التموينية، موضحا أن الحظر لا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، وذلك بحسب ما ورد في الأمر الملكي رقم 45942 والذي صدر منذ بداية الأزمة.


وشدد على أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم بسبب كورونا.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
تركيا

تركيا ترفع حظر التجول بسبب كورونا عن 24 ولاية 11 أيار 2020 12:52 م

a7b30a28-bedb-4161-afd9-b48b68016250

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ4 ملايين حالة 10 أيار 2020 11:53 ص

81805386_613380899428586_2796054800964255744_n-1

لبنان يسمح بصلاة الجمعة للمرة الأولى منذ إغلاق كورونا 08 أيار 2020 12:26 م

a7b30a28-bedb-4161-afd9-b48b68016250

قريبا قطر تعود لأهلها .. و5 قرارات متوقعة أبرزها تسليم الإخوان وإلغاء "الجزيرة"للأبد 07 أيار 2020 02:08 م

81805386_613380899428586_2796054800964255744_n-1

تقرير أممي: الدول "الأكثر فقرا" تحتاج إلى 6.7 مليار دولار لمواجهة كورونا 07 أيار 2020 11:22 ص

81805386_613380899428586_2796054800964255744_n-1

ضربة موجعة لإيران .. مقتل قائد القوات الخاصة لمليشيات الحوثي بمأرب 07 أيار 2020 11:00 ص

ExtImage-9102702-420189248-1

​مصر تدرس تقليص الدراسة بالعام الجديد إلى يومين فقط في الأسبوع 06 أيار 2020 03:07 م

ExtImage-3911468-1464134528

وزيرة الثقافة الروسية تعلن عن إصابتها بفيروس كورونا 06 أيار 2020 03:01 م

التعليقات