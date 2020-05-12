مصور رامز جلال يسقط في الماء.. ومنة عرفة عن المقلب : "ممكن أموت منكم"

شهدت حلقة "رامز مجنون رسمي"، أمس الإثنين، واقعة طريفة تمثلت في سقوط مصور البرنامج في الماء المخصص للمقلب، والذي سقطت فيه ضيفة الحلقة الفنانة المصرية منة عرفة.



وشهدت الحلقة لحظات رعب شديدة عاشتها منة عرفة عقب مواجهتها لرامز جلال، خاصة مع بداية فقرة حوض المياه، حيث بكت قائلة: "أنا عاملة عملية الزائدة وممكن أموت منكم".

وأضافت: "هموت نفسي.. لو مطلعتنيش هموت نفسي"، وطلبت من رامز أن يعفيها من المقلب ويخرجها من الحوض.

وعن الجدل الذي تثيره دائما على مواقع التواصل الاجتماعي قالت "منة": "أتصرف بعفوية على طبيعتي".

منة عرفة فنانة مصرية مواليد عام 1999، بدأت التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل "السندريلا" مع المخرج سمير سيف عام 2005، حيث كان عمرها 6 سنوات، وشاركت بعدها في العديد من الأعمال السينمائية، منها أفلام "مطب صناعي، حلم العمر، البيه رومانسي، آخر كلام، وجيران السعد"، كما شاركت في جميع مواسم سيت كوم "راجل وست ستات".