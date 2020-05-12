الكرة المصرية تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الكرة المصرية أول حالة وفاة بفيروس كورونا، الذي ضرب العديد من دول العالم خلال الفترة الأخيرة، وتسبب في تجميد أغلب مظاهر الحياة فيها، بعدما أوقع الآلاف من الإصابات والوفيات.



وأعلن نادي بدر المنافس بدوري الدرجة الثالثة المصري وفاة محمد عبده مدرب حراس المرمى بفريقه، متأثرا بفيروس كورونا، بعد عدة أيام من إصابته بالمرض.



وكان عبده أصيب بالفيروس منذ نحو 10 أيام، قبل أن تتدهور حالته الصحية خلال الأيام الأخيرة، لينقل إلى الرعاية المركزة، لكن القدر لم يمهله.



ونعت اللجنة الخماسية المسيرة لشؤون الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان لها مدرب حراس بدر، داعية له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته.



والغريب أن حالات الإصابة المؤكدة التي ظهرت في الكرة المصرية كانت جميعا في أندية الدرجات الأدنى، وبالتحديد الدرجتين الثالثة والرابعة.



حالات نادرة

وكانت الكرة المصرية شهدت بعض الحالات النادرة للإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، حيث تم وقف النشاط الرياضي بشكل سريع في أعقاب بدء انتشار الفيروس في شهر مارس/ آذار الماضي.



وتمثلت الحالة الأولى في إصابة وليد عبدالله، مدرب حراس مرمى فريق المدينة المنورة، المنافس في دوري الدرجة الثالثة أيضا، بالفيروس، بعد عودته من الولايات المتحدة، قبل أن يتمثل بالشفاء.



كما تم الاشتباه في إصابة محمد مجدي، مدافع فريق الإسماعيلي، بالفيروس، بعد معاناته من ارتفاع في درجات الحرارة، قبل أن يخرج اللاعب بعدها لينفي الأمر.



كما أعلن توني عثمان، رئيس مجلس إدارة نادي الشبان المسلمين التابع لمحافظة بني يوسف والمنافس بدوري الدرجة الرابعة، إصابة هادي جمعة مدرب قطاع الناشئين بالنادي بالفيروس.

ع د