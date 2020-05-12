برلماني يطالب بسرعة تقديم الموازنة ويؤكد : يجنب البلاد الكثير من المشاكل

دعا النائب عن كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية سليم شوشكه، الثلاثاء، إلى لتقديم قانون الموازنة، مؤكدا أنها ستكون سببا بحل المشكلات.



وقال شوشكه، إن “من اهم مهام ومتطلبات عمل الحكومة الجديدة الاعداد للانتخابات المبكرة وتحسين الوضع المعيشي للشعب العراقي وتقديم من تلطخت ايديهم بقتل المتظاهرين للقضاء والنأي بالعراق عن الصراعات الدولية والاقليمية وحل المشكلات العالقة بين بغداد واربيل”.



وأضاف شوشكه في تصريح له ، أن “على الحكومة الاسراع بتقديم قانون الموازنة الاتحادية الى مجلس النواب لان الشعب باشد الحاجة اليها وستكون سببا في حل الكثير من المشكلات الموجودة حاليا لاسيما حل قضية البطالة وتوفير فرص العمل وحل الكثير من المشكلات المتعقلة بالجانب المالي”.