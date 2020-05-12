حلا للحقائب الشاغرة.. الكاظمي يتولى "الخارجية" ويوزّع الوزارات الشاغرة على أعضاء كابينته

أظهرت وثائق صادرة عن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قرارات بتكليف عدد من الوزراء للحقائب الشاغرة بالوكالة لحين تسمية مرشحين لها.

وبحسب الوثائق الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء، تقرر ان يتولى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وزارة الخارجية وكالة ويكلف الوكيل الاقدم للوزارة بمهام وصلاحيات الوزير.

ويتولى وزير الرياضة عدنان درجال، مهام وزارة الثقافة وكالة، وان يتولى وزير النقل ناصر حسن مهام وزارة الهجرة وكالة، كما يتولى وزير التعليم العالي نبيل كاظم، مهام وزارة العدل وكالة.

فيما سيتولى وزير المالية علي حيدر عبد الامير، وزارة النفط وكالة، كما يتولى وزير التربية علي حميد مخلف وزارة التجارة وكالة.