بدنا نحكي على المكشوف.. سرقونا عيلة مخلوف.. هتافات ثوار سوريا قبل سنوات فضحت الفساد في البعث برعاية الأسد

قال عالمون بالأمور في سوريا، إن الخلاف الرئيسي بين رجل الأعمال السوري صاحب الامبراطورية الضخمة، رامي مخلوف وابن خاله بشار الأسد، يعود في الأساس الى رغبة سفاح البعث السوري، في اقتسام الثروة مع مخلوف، فالأسد وبعدما اطمئن قليلا للاحوال السياسية في سوريا بعد انتهاء الحرب، فقد بدأ هو وزوجته ترتيب احوالهما المالية وبدأ التفكير في مخلوف وشركاته، انهما يشعران انهما اخذا الكثير تحت رعاية حكم الاسد خلال السنوات الماضية، وعليه ينبغي أن يقدموا ما لديهم من أموال وتحت ذريعة الفساد والتهرب الضريبي.

منشورات رامي مخلوف، عبرت عن الفزع مما يتم في الترتيب ناحيته، فالقضية ليست تهرب ضريبى أو فساد لأن عائلة الأسد بالفعل مشاركة في هذا، ولكنها مشاركة في الثروة واقتسامها دون وجه حق. وكانت قناة “روسيا اليوم” قد حذفت حلقة من برنامج تلفزيوني تحدث خلالها ابن وزير الدفاع الأسبق ورجل الأعمال السوري، فراس طلاس، عن فساد محمد مخلوف، خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، ووالد رجل الأعمال رامي مخلوف.

وقالت القناة إنها "قررت حذف حلقة برنامج “قصارى القول”، وذلك لمخالفتها المعايير الرئيسية للمحطة ولورود معلومات لا تستند إلى حقائق مؤكدة!، لكن هذا بالطبع لم يكن الحقيقة، وتحدث طلاس خلال المقابلة عن تراكم الثروة في يد عائلة الأسد ودور خال الأسد في إدارة مشاريع وأموال، ولاسيما بعد حرب عام 1973، وتدفق الأموال الخليجية على الخزينة السورية تحت شعار دعم الصمود وكلها نهبتها عائلة الاسد ومخلوف.

واتهم طلاس خلال المقابلة محمد مخلوف بالاستعانة بخبراء من لبنان وبريطانيا، لتأسيس إمبراطورية مالية استندت إلى مبيعات النفط. ورأى طلاس في أزمة رامي مخلوف مع حكومة النظام مؤشرًا على صراع لتقاسم الثروة بين أسرة بشار الأسد وعقيلته أسماء، وبين أسرة مخلوف التي ينبغي عليها التنازل عن جزء من ثروتها لصالح أسرة الأسد!

ويُعتبر مخلوف من أبرز الشخصيات الاقتصادية في سوريا، ويمتلك بالإضافة إلى شركة “سيرتيل” للاتصالات، جمعية “البستان”، وإذاعات موالية للنظام السوري، كما يملك صحيفة “الوطن” الخاصة، ويدير شركات للسيارات، إضافة إلى نشاطات اقتصادية تتمثل في قطاعات مختلفة مثل الصرافة والغاز والتجارة والعقارات. ووفقا لصحيفة “تايمز” البريطانية، سيطر رامي مخلوف على نحو 60% من الاقتصاد السوري قبل اندلاع الثورة عام 2011. وكان يُنظر الى مخلوف (51 عاما)، على أنه أحد أعمدة النظام اقتصاديا، وتفرض عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة جراء علاقته بالنظام البعثي الفاسد.



لكن بدأت أزمة مخلوف حين وضعت السلطات صيف 2019 يدها على "جمعية البستان" التي يرأسها، والتي شكلت "الواجهة الإنسانية" لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلّت مجموعات مسلحة مرتبطة بها. وفي ديسمبر 2019 الماضي وفق تقرير لفرانس برس، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركاته، واتُهم هؤلاء بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.

وتجمع مخلوف بالرئيس السوري صداقة منذ الطفولة. وحين تسلم الأخير سدة الرئاسة خلفا لوالده حافظ الأسد عام 2000، كان مخلوف أحد أبرز أركان سياسة الانفتاح الاقتصادي التي روج لها الأسد الابن. ويتربع مخلوف على رأس امبراطورية اقتصادية تشمل أعمالاً في قطاع الاتصالات والكهرباء والعقارات. فهو يرأس مجموعة "سيريتل" التي تملك نحو 70% من سوق الاتصالات في سوريا. كما يمتلك غالبية الأسهم في شركات عدة أبرزها شركة "شام القابضة" و"راماك للاستثمار" وشركة "راماك" للمشاريع التنموية والإنسانية وثروته بمليارات الدولارات وجاءت بالطبع بسبب الفساد وحماية عائلة الاسد، وقد ادرك الشعب السوري منذ البداية ابعاد هذه العلاقة الغريبة والشاذة والفاسدة فخرجوا يهتفون قبل 9 سنوات، "برا برا برا، مخلوف اطلع برا"، و"بدنا نحكي على المكشوف.. سرقونا عيلة مخلوف".

ولا أحد يستطيع أن قدر قيمة ثروة مخلوف سواه هو، لكنها ثروة ضخمة بعشرات المليارات حتما، وتحركات عائلة الأسد هدفها أخذ ما يمكن من أموال شريكهما السابق.

أ.ي