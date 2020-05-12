تسجيل (٥١) إصابة بفيروس كورونا في العراق خل الاربع وعشرين ساعة الماضية





سجلت وزارة الصحة والبيئة (٥١) إصابة بفيروس كورونا في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.





وقالت الوزارة في بيان :" ان مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت (٥١) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٣٤، بغداد/ الكرخ: ٨، مدينة الطب: ٨ البصرة: ١، مشيرة الى ان حالات الشفاء بلغت: ٥٦ حالة ، وكما يلي: بغداد / الكرخ: ٨، مدينة الطب: ٣، البصرة : ٣٩، كركوك: ٣، واسط: ١، اربيل: ٢، مشيرة الى ان الوفيات : حالة واحدة في بغداد/ الكرخ".



وتابعت:" ان مجموع الإصابات بلغ : ٢٨١٨، ومجموع الوفيات: ١١٠، ومجموع حالات الشفاء: ١٧٩٠ والراقدون الكلي: ٩١٨".