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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 12 أيار 2020 02:46 ص

السيسي يؤكد للكاظمي دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق

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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق.

 وقال بيان رئاسي:" ان السيسي هنأ مصطفى الكاظمي على نجاحه في نيل ثقة مجلس النواب وتشكيل الحكومة، مؤكداً دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن امتنانه لتهنئة الرئيس، مشيداً بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والعراق، مؤكداً الحرص على تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك فى شتى المجالات، والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى، وكذلك الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.

ووجه الكاظمي للرئيس المصري الدعوة لزيارة بغداد، حيث وعد السيسي بتلبيتها في اقرب فرصة، معربا عن عزمه على تعزيز التنسيق ضمن إطار التحالف الثلاثي بين العراق ومصر والاردن.

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