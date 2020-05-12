صالح وبارزاني يؤكدان ضرورة حلّ الخلافات والمسائل العالقة بين بغداد وأربيل



أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ، ضرورة حل الخلافات والمسائل العالقة بين اربيل وبغداد.



وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في السليمانية، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية في البلاد، وأهمية الالتزام بالاستحقاقات التي تتبع خطوات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والتأكيد على ضرورة حل الأزمات والخلافات والمضي باتجاه تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، والالتفات إلى حياة ومعيشة المواطنين في جميع المناطق وبضمنها إقليم كردستان".



وأكد الطرفان،"أهمية التنسيق والتعاون وتضافر الجهود بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لغرض تجاوز الظروف الحالية، والعمل المشترك على تأمين الجوانب المعيشية والصحية لجميع العراقيين، وملاحقة بقايا الإرهاب وترسيخ الاستقرار الأمني في كل مناطق العراق، إلى جانب إيجاد الحلول الجذرية للمسائل العالقة بين بغداد وأربيل وفقاً للدستور، وعلی وجە الخصوص حسم ملفي الموازنة ورواتب موظفي إقليم كردستان أسوة بأقرانهم في الدولة".



واضاف البيان: انه جرى التأكيد ايضا على وجوب توحيد الصفوف وتعزيز التكاتف والتضامن بين القوى الوطنية، ودعم الحكومة الجديدة من أجل تلبية مطالب العراقيين المشروعة، وإجراء الإصلاحات الضرورية التي من شأنها توفير الحياة الحرة الكريمة لأبناء شعبنا".