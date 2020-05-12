الكاظمي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي



تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنأه فيه بمناسبة توليه رئاسة الحكومة ..



وشكر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حسب بيان لمكتبه الرئيس الأمريكي على التهنئة، مؤكدا حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة.



من جانبه اكد الرئيس ترامب أن العراق بلد قوي ومهم ويمتلك دوراً مركزياً في المنطقة وفي تحقيق الإستقرار الإقليمي والدولي.



وشدد ترامب على حرص الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز العلاقات بين البلدين، واستعداد بلاده لتقديم المساعدات الاقتصادية الضرورية لدعم الاقتصاد العراقي.



واتفق الجانبان حسب البيان على توسيع التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا، الى جانب تطوير جهود الإستثمار الاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين.