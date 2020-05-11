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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 11 أيار 2020 04:42 م

الكربولي: الكاظمي ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻢ موضوع اختيار وزراء ليكونوا نوابا له

الكاظمي

أكد النائب محمد الكربولي، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻢ لغاية الآن موضوع اختيار وزراء ليكونوا نوابا له.

وﻗﺎل اﻟﻜﺮﺑﻮﻟﻲ في تصريح صحفي، إن "رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ المهدي وأﺛﻨﺎء اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻓﻲ البرلمان أﻋﻄﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻮزراء ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻧﻮاﺑﺎ ﻟﻪ"، مبينا أن "اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻢ ﻫﺬا الأﻣﺮ ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻵن ﺑﺴﺒﺐ ﺷﻐﻮر ﺑﻌﺾ المناصب اﻟﻮزارﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺤﺴﻤﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﻄﻠﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ المبارك".

وأضاف اﻟﻜﺮﺑﻮﻟﻲ، أﻧﻪ "ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﻣﺎم اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ ﺧﻴﺎر آﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﻫﺬا؛ ﻛﻮن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺸﺎرع ﻻ ﻳﺘﻘﺒﻼن إﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﺻﺐ إﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻰ أﺷﺨﺎص اخرين ﻳﻀﻴﻔﻮن أﻋﺒﺎء مالية على اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﻀﻼ اﻟﺨﻼﻓﺎت بين اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺐ ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﺘﻠﺔ دون ﻏﻴﺮﻫﺎ"، مشيرا الى انه "ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ اﻟﻮزراء اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن ﻧﻮابا ﻟﻪ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ".

اﻟﻜﺮﺑﻮﻟﻲ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻗﻴﺎم رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺤﺴﻢ ﻣﻠﻒ رؤﺳﺎء اﻟﻬﻴﺌﺎت المستقلة "ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺮأس ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻘﺒﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات المهمة واﻟﺠﺮﻳﺌﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻮازن والمحاصصة ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺣﺎل المناصب اﻟﻮزارﻳﺔ اﻷﺧﺮى"، لافتا الى ان "ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺳﻴﺤﺴﺐ ﻟﻠﻜﺎﻇﻤﻲ إذا ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎع ﺣﺴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻴﺌﺎت ﺧﻼل ﻣﺪة رﺋﺎﺳﺘﻪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ".

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