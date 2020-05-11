جهات سياسية تضغط على الكاظمي لمنع التحقيق مع مسؤولي حكومة عبد المهدي

كشف مصادر سياسية مطلعة، اليوم الاثنين، عن أن جهات سياسية تضغط على الحكومة لمنع التحقيق مع مسؤولي الحكومة السابقة.

وقالت المصادر، إن "هناك جهات سياسية تضغط على الحكومة الحالية لمنع التحقيق مع مسؤولي الحكومة السابقة بشأن احداث التظاهرات".

وأضافت، أن "أغلب أعضاء حكومة عادل عبد المهدي تورطوا في ملف التظاهرات من خلال أوامر أفضت إلى إزهاق أرواح متظاهرين خاصة في الناصرية والنجف عقب حرق القنصلية الإيرانية، وكذلك أحداث البصرة خلال عملية فتح الطرق المؤدية لحقول النفط وقتل الأمن لعدد من المتظاهرين".

وتابعت: أن "رئيس الوزراء الجديد، يمتلك معلومات مهمة بقضية قتل وقمع المتظاهرين، خصوصاً بما يتعلق بعمليات القنص، فهو كان يتابع هذا الملف عندما كان على رأس جهاز المخابرات العراقية، خصوصاً أن هناك شخصيات حكومية وسياسية وأمنية وعسكرية، متورطة بهذا الملف، الذي تضغط جهات عدة، لمنع فتحه".



