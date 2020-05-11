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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 11 أيار 2020 02:47 م

انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي في ديالى

القوات الأمنية

أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاثنين، عن انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا تنظيم داعش الإجرامي في قرى ناحية أبي صيدا شمال شرق المحافظة.

وقال مدير إعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في تصريح صحفي، إن قوة أمنية مشتركة انطلقت في عملية عسكرية في قرى ناحية ابي صيدا لتعقب خلايا تنظيم داعش والمطلوبين للقضاء".

وأضاف المهداوي، أن العملية والتي حدد لها 3 محاور رئيسية تمتد على مدار 72 ساعة تعتمد على قائمة أهداف، مبينا أن العملية تهدف إلى تأمين الحزام الأمني لناحية أبي صيدا وقراها ومنع وجود أي نشاط إرهابي وتعزيز أمن نقاط المرابطة وتمشيط مساحات شاسعة من البساتين الزراعية.

وكانت بعض قرى ناحية أبي صيدا شهدت مؤخرا هجمات إرهابية استهدفت نقاط مرابطة امنية للجيش والشرطة خاصة في محيط المخيسة وقرى أخرى.

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