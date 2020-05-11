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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 11 أيار 2020 02:39 م

التحالف الدولي يؤكد مواصلة عملياته ضد داعش في العراق

التحالف الدولي

اكد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش،  مواصلة عملياته ضد التنظيم في العراق، مشيراً  الى تنفيذ غارات جوية على مواقع لداعش الشهر الماضي. 

وقال نائب المتحدث باسم التحالف، ماثيو موريس، في تصريح صحفي  :" ان تنسيقنا مع مراكز العمليات في العراق مستمر، ونعمل مع القوات العراقية عن كثب لمواجهة داعش".

واضاف :" ان ما لا يقل عن ست دول اعضاء في التحالف الدولي تساعد القوات العراقية في محاربة داعش بالعديد من الطرق ، ومنها الاسناد الجوي ".

واوضح  :" ان التحالف نفذ غارتين جويتين على داعش في نيسان الماضي، احداهما في الثالث عشر  والاخرى في التاسع والعشرين منه ".

وسبق ان علَّق التحالف الدولي ضد داعش انشطته في العراق  بسبب مخاطر تفشي كورونا، الى جانب اعادة تمركز قواته في العديد من القواعد العسكرية.

ف.ا
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